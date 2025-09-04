Die ganze positive Energie nehme er mit für die weitere Karriere. «Dass sich meine harte Arbeit so ausgezahlt hat, ist eine Genugtuung.» Nach der Saison nahm sich der frischgebackene Doppelweltmeister erst einmal eine Auszeit. Mit Freunden reiste er für ein paar Tage nach Griechenland. «Draussen in der Natur sein, den Kopf lüften, etwas Distanz gewinnen zu allem. Ich war viel auf dem Töff und natürlich im Kraftraum.» Auch der Abstand zum Team habe gutgetan nach den intensiven Monaten. Ein Team, das den Winter über begeistert hat – mit dem Höhepunkt an der WM, wo die Schweizer Ski-Männer Medaille um Medaille abräumten und mit ihrem Spirit für gute Stimmung und Lacher sorgten. Die Bilder mit den halb rasierten Glatzen nach von Allmens Abfahrtssieg gingen um die Welt.