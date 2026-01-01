Franz Faeh im Liebesglück

Seit neun Jahren führt Charakterkopf und «Saanebueb» Franz Faeh seine 50-köpfige Brigade, ohne laut zu werden. «Ich lasse meine Köche selbst anrichten. Dann sind sie am stolzesten.» Auch in der Doku muss der Küchenchef nicht viel sagen, und trotzdem wissen die Zuschauer, was er denkt. Etwa wenn er erzählt, dass der Hund eines Gastes zehn Tage lang Keniabohnen mit Reis und ein Tournedos de bœuf medium gebraten verspeist hat. «Der Hund hat 1000 Stutz verfressen», sagt Faeh und zieht die Augenbrauen hoch. Mehr Worte braucht es da nicht.