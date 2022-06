Fischlin hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Ende der 90er-Jahre ging er zum damals neu gegründeten Privatsender TV3, doch als der Sender immer boulevardesker wurde und seine Nachrichtensendung inhaltlich und zeitlich reduziert wurde, kam für ihn der Moment, seinen Abgang zu planen – er kündigte ohne einen Plan B in der Hand zu halten. «In dem Moment, als ich sagte, dass ich nicht bleiben kann, bekam ich Angst, Existenzangst. Ich hatte ja kleine Kinder», erinnert er sich an den Augenblick. Schnell eröffnete sich aber eine neue Option: SRF zeigte Interesse an ihm. Nach einem Abstecher beim «Mittagsmagazin», das bald schon wieder eingestellt wurde, fand er schliesslich den Weg zur Tagesschau. «Es war mein Traumjob. Ich hätte den Job auch noch fünf, sechs Jahre weitermachen können», sagt er zu «Tele». Es gebe im Leben allerdings Momente, wo man sich frage, ob das wirklich alles gewesen sei. Der Entscheid, die «Tagesschau» zu verlassen, sei jedoch keine Kurzschlusshandlung gewesen, sondern das Resultat eines langen, inneren Prozesses. «Der Moment, als ich meinen Entscheid kommunizierte – das war vor zwei Monaten –, hatte auch etwas Befreiendes.»