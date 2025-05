Frau Brugger, Frau Studer, brauchen Sie Frau Hunziker noch?

Verraten, wie das Moderationsduo am Donnerstag im zweiten ESC-Halbfinale (21 Uhr, SRF 1) an den Hype vom ersten anknüpfen will, wollen Studer und Brugger nicht. «Wie wir das toppen wollen? Schwere Frage!», sagt Hazel Brugger. «Wir müssen ‹Made in Switzerland› wohl einfach nochmal singen. Oder soll ich diese Frage nun in einem neuen Lied beantworten?»