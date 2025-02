«Frauen fühlen sich von mir verstanden und bedanken sich»

Das geht auf keine Kuhhaut – oder doch? Bauer Renzo Blumenthal (48) prangert das moderne Frauenbild an, lanciert damit eine Geschlechterdebatte. Seine Aussage: «Der Mann wird heute nur noch als Erzeuger gebraucht», was er im Podcast «Flowcast» sagte und er bei SI online erklärte, «dass die Frau heute von der Gesellschaft so stark unter Druck gesetzt wird, eine Alleskönnerin sein zu müssen, macht viele hart.»