«Es fehlen noch die Haargummis! Ohne die überlebst du so ein Turnier nicht.» Terchoun schaut konzentriert auf die Auslegeordnung ihres Gepäcks. Sie ist in Gedanken schon im Hotelzimmer im englischen Leeds. Die orangen Fussballschuhe Grösse 38 legt sie besonders sorgfältig hin. 600 Franken sind die zwei Paar wert. Für dieses Geld müsste Meriame drei Monate für den FCZ kicken. Kann das wirklich sein? «Was meinst du denn? Solange von den Klubs nicht mehr in den Frauenfussball investiert wird und nicht eigene Strukturen geschaffen werden, so lange wird sich die Situation nicht verbessern.»