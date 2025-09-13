«Frauen haben meist das letzte Wort»

Christoph Kilian steht in der Pilotanlage der «Kreislaufwirtschaftsfabrik» auf dem historischen Produktionsgelände von V-Zug mitten in der Stadt Zug. Der neue Konzernchef des Haushaltgeräte-Herstellers schwärmt vom Potenzial der Wiederverwertung von Teilen und Materialien – und von der völlig neuartigen vertikalen Fabrik. «Sie arbeitet wie alle modernen Fabriken über mehrere Stationen verteilt. Neu ist dabei, dass man über verschiedene Stock-werke statt auf einer Fläche produziert», sagt der 51-Jährige. Dadurch könne man die Grundfläche der Produktion halbieren und gleich- zeitig die Produktionskapazität erhöhen. «Zum anderen sind wir an einem Pilotprojekt für eine Kreislauffabrik, die die normale Fabrikation nicht ersetzen, sondern ergänzen wird.»