In der Politik muss man Niederlagen einstecken können. Haben Sie mal ans Aufhören gedacht?

Ein- oder zweimal habe ich mir abends daheim gesagt: «Jetzt reichts, das ist zu hart!» Aber am nächsten Morgen sage ich mir: «Okay, Céline, gestern Abend warst du müde.» Normalerweise brauche ich eine Nacht, um mich wieder aufzurichten. So wurde ich erzogen. Ich habe viele sportliche Wettkämpfe gemacht. Und wenn man reitet oder Wasserski fährt, fällt man 50-mal hin, bevor etwas gelingt.