Grosse Stütze in den schwierigen Momenten ist Ehefrau Isabella. Mit ihr will er nun sein Leben geniessen. Hier in Portugal, zu Hause in Zürich oder in einem ihrer Häuser im Tessin und in Graubünden. «Ich bewundere Freddy für alles, was er erreicht hat», sagt die psychosoziale Beraterin. «Und auch für seine Art, die Dinge anzupacken.»