Beruf: Ehemaliger Immobilienkaufmann. Jetzt Pensionär und Wirt.

Leben in Zahlen: Seit 2020 in der neuen Heimat, lebt von der AHV und bewohnt eine Mietwohnung am Jachthafen Marina Hurghada. Ein Kilo Brot kostet in Ägypten 60 Rappen, der Coiffeurbesuch 5.50 Franken.

Eine Kollegin machte dem gebürtigen Zürcher vor einigen Jahren Ägypten als Reiseland schmackhaft. So landet er damals in El Gouna und spürt vor Ort: «Das Klima tut mir gut.» Im September 2020 wandert er schliesslich nach Afrika aus. Dass er in Hurghada jetzt ein Restaurant eröffnet hat, war so eigentlich gar nicht geplant. «Freunde hier überredeten mich, etwas zu machen.» So entstand die «Restobar Don Fredy».