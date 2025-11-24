Freestyle-Star Mathilde Gremaud bringt einen Film raus

Auch wenn sie sich jetzt zuerst darauf freut, wieder Wettkämpfe zu bestreiten, bleibt das Ziel klar: noch einmal Gold holen an Olympischen Spielen. «Jeder möchte das. Ich glaube, es wird auch richtig cool. Meine Familie wird dabei sein, Vali, viele Freunde. Das habe ich noch nie so erlebt. Alle freuen sich auf dieses Ereignis.» Es gibt noch etwas, auf das sich die Freeskierin, die alles gewonnen hat, besonders freut: auf den Sommer nach der Saison. «Dann sind die Spiele wieder vier Jahre entfernt. Also werde ich mir Dinge erlauben, die ich vorher nicht gemacht habe. Einen Surftrip zum Beispiel.»Der Spaziergang ist beendet. Mathilde Gremaud verabschiedet sich. Sie hat etwas vergessen und will das vor der Filmpremiere noch holen. Sie schnappt sich ein E-Trottinett und düst los – so ganz kann sie nicht aus ihrer Haut, und ein bisschen Tempo und Risiko sind auch in einer Grossstadt möglich.