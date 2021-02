Und schliesslich geht es noch um Sex in der Schwangerschaft, denn Brugger und Spitzer werden bald Eltern. Beide fänden es zwar schräg, wenn man das jetzt hochjubeln würde, hochschwanger Sex zu haben. Doch Brugger hat in der Schwangerschaft einen ganz anderen Zugang zu ihrer Weiblichkeit gefunden. «Das Weiche, Sinnliche lasse ich jetzt viel mehr zu.» Es gebe ihr viel Selbstbewusstsein zu sehen, was ihr Körper alles schaffe. Zum ersten Mal denke sie nicht, was alles noch besser sein könne. «Ich nehme meinen Körper anders wahr und spüre ihn besser.»