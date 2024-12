Fritz Züger feiert 70. Geburtstag bei Silvano Beltrametti

Es schneit in Lenzerheide GR auf 1800 Metern über Meer, aber als Fritz Züger am Mittag im Berghotel Tgantieni erscheint, bricht die Sonne durch die Wolken. Der einstige Trainer von Skistars wie Doris De Agostini, Marc Girardelli und Bode Miller holt mit 70 nach, was in seiner Kindheit und Karriere wegen zu wenig Geld oder Zeit unmöglich war: eine Geburtstagsparty.