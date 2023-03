Um seine Dienste auf der Webseite anzubieten, muss man nicht einmal richtig prominente sein – es reichen mehr als 20'000 Follower auf Instagram und schon kann man sich bei Cameo.com anmelden und vielleicht sogar Geld verdienen. Genau das probiert nun auch Arsenal-Spieler und Nati-Kapitän Granit Xhaka (30). «Ich bin so aufgeregt, als Teil der Cameo-Familie, mit euch auf andere Art und Weise in Kontakt zu treten», sagt er in seiner ersten Willkommens-Botschaft.