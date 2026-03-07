«Für den Machtwechsel bräuchte es mehr»

Nochmals zurück zur Frage. Erleben wir einen Regimewechsel?

Nicht im Moment. Für einen Machtwechsel bräuchte es mehr. Da muss ich etwas ausholen: Die sogenannte Khomeini-Revolution von 1979 war erfolgreich, weil sie eine Alternative zu den Herrschaftsstrukturen unter dem letzten Schah bereitstellte. Die Geistlichkeit war landesweit organisiert und auf den Umbruch vorbereitet. So konnte sie im Moment, als die Schah-Herrschaft zusammenbrach, nahtlos die Macht übernehmen und in kürzester Zeit die Islamische Republik ausrufen. Heute allerdings gibt es keine oppositionellen Gegenstrukturen, die übernehmen könnten. Ausser der Revolutionsgarde. Doch diese will aktuell das Machtsystem aufrechterhalten, weil alle Teilhaber an der Macht vom System profitieren.