Für einmal schreibt er gar nicht lustig

Der Autodidakt ohne Diplom

Blass, der nach dem Gymnasium keine weitere Ausbildung absolvierte, aber ein Diplom als Werbeassistent SAWI in der Tasche hat, «von dem keiner weiss», sagt von sich: «Ich bin ein kompletter Autodidakt!» Er hätte in Berlin und München eine Schule für Drehbuchautoren besuchen oder in Zürich Germanistik studieren können, beides hatte er kurz auf dem Radar, aber rasch verworfen. «Ich bin Praktiker!» Sein Motto lautet seit je: Learning by Doing. Woher seine Leidenschaft für das Schreiben kommt, weiss er nicht so recht. Den Humor aber habe er vom Vater. Der sei als Gymi-Lehrer gleichermassen beliebt wie gefürchtet gewesen, ein begnadeter Entertainer und bis heute ein lustiger Redner. Er ist inzwischen 94. «Wenn man an unserem Familientisch jemanden zum Lachen bringen konnte, war das immer gut.»