Das russische Ballett geniesst Weltruf. Es wird im Ausland vor allem mit dem Bolschoi-Theater in Moskau und dem Mariinski-Theater in St. Petersburg gleichgesetzt. Der Konkurrenzkampf in diesem Metier ist gross, der Leidensdruck immens. Nur fünf Prozent der Ballettschüler(innen) an den grossen Akademien schaffen es in ein renommiertes Ensemble. Das Zeitfenster für eine Karriere bleibt eng: Mit 35 Jahren beginnt für die meisten Ballerinas das Rentenalter. In Moskau kostet eine Stunde Ballettunterricht auf hohem Niveau 50 Franken.