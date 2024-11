Vor anderthalb Jahren ist eine der grössten und erfolgreichsten Stimmen der Musikwelt gestorben: Tina Turner (†83). Nach langer Krankheit ist sie am 24. Mai 2023 in ihrer Wahlheimat Küsnacht ZH gestorben, wo Turner zusammen mit der Liebe ihres Lebens Erwin Bach (68) über 25 Jahre in der Villa Algonquin gewohnt hat. Die Welt verlor ihre «Queen of Rock'n'Roll», die Goldküstengemeinde ihre berühmteste Einwohnerin. Über ihr Leben in Zürich sagte sie einmal im «Blick»-Interview: «In der Schweiz habe ich mein Zuhause gefunden. Ich bin endlich angekommen und sehr glücklich darüber.»