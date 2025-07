«Fussball kann uns für einen Augenblick zusammenschweissen»

Aber jetzt ist die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Alle Spiele werden am Fernsehen live übertragen, das ganze Land schaut zu, und auf einmal wird mir klar, dass alles gar nicht stimmte, was man mir über Fussball der Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten weismachen wollte.