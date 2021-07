Fussballer Admir Mehmedi ist zum dritten Mal Vater geworden

Er und seine Frau Sevdije sind also Eltern eines Jungen geworden. Die beiden haben 2016 still und heimlich in Mazedonien geheiratet. Ein Jahr später kam ihr erster Sohn Noar zur Welt, 2019 wurden Admir und Sevdije Eltern einer Tochter. Die Familie lebt in Wolfsburg, wo Mehmedi weiterhin als Fussballer aktiv ist. Nächste Saison wird er mit dem Vfl Wolfsburg Champions League spielen.