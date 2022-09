Im Oktober 2021 war «Switzerland's Next Topmodel»-Moderatorin Manuela Frey (25) zu Gast im SI.Talk und sprach über ihre Liebe zu Fussballer Guillaume Hoarau (38). Damals spielte er noch für den FC Sion, Manuela Frey lebte in Brugg und pendelte zwischen dem Kanton Aargau und dem Wallis hin und her. Nun dauert die Reise zu ihrem Liebsten etwas länger, denn Hoarau wechselte zum Fussball-Club JS Saint-Pierre auf seiner Heimatinsel La Réunion im indischen Ozean. Manuela Frey kann sich auf eine Flugzeit von gut 16 Stunden einstellen, um gemeinsame Zeit zu verbringen.