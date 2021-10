Fussballstar Cristiano Ronaldo wird wieder Vater von Zwillingen

Cristiano Ronaldo, 36, arbeitet fleissig an seiner hauseigenen Fussballmannschaft: Wie der mehrfache Weltfußballer des Jahres auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt hat, steht bei ihm und seiner Partnerin Georgina Rodríguez, 27, erneuter Nachwuchs an – und das gleich doppelt: «Voller Freude geben wir bekannt, Zwillinge zu erwarten», heisst es zu einem Bild des Paares, das es im Bett liegend zeigt. Ronaldo hält darauf lächelnd ein Ultraschallbild in die Kamera.