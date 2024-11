Gabriel Benedek liefert Töne mit Tiefgang

Gabriel Benedek (32) lebt mit Freundin Duri und der gemeinsamen Tochter Ella (3) in Bubendorf BL. Nach einer KV-Lehre und einem BWL-Studium hat es Gabriel Benedek in die Pharmabranche gezogen. In der Freizeit ist er beim Sport anzutreffen oder mit Freunden bei einem Poker-Plauschturnier.