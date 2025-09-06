«Ganz ehrlich: Ich habe auf einen Gestellten gehofft»

Fette Grillade

Dass Orlik Schwinger, geschweige denn Schwingerkönig wird, war nicht abzusehen. Als Kind probierte der Wirbelwind auch Tennis und Judo. Nach seinem ersten Schwingfest sagte er: Dieses Sägemehl brauche er nicht. Ruhiger wurde Orlik im Teenageralter. Mit 13 Jahren hatte er eine Wachstumsstörung im Arm, musste ein Jahr mit jeglichem Sport pausieren. Mit 16 kehrte er ins Sägemehl zurück – und blieb. Heute ist vor allem beim Essen keiner in der Schwingszene so diszipliniert wie Orlik. Während der Saison verzichtet er auf Fast Food und Süssgetränke. Was er sich jetzt wohl gönnen wird? «Ich freue mich auf eine fette Grillade. Mit Würsten, Steaks und Saucen.» Ein Genuss nach einem Moment für die Ewigkeit. Armon Orlik weiss nun, dass 16 Minuten ein Leben verändern können. Als König hat er sich aus der Zeit gelöst. Und sich im Sägemehl unsterblich gemacht.