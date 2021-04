Hazel Brugger und Thomas Spitzer

Ganz schön lustig, so ein Baby

Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind Eltern geworden. Nun verarbeiten sie alles, was sie rund um die Geburt und in den Wochen seither erlebt haben, bereits wieder in gewohnt witziger Manier. Und lassen uns daran teilhaben.