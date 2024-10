Das Meer ist ihr Sehnsuchtsort

Die Weite des Meeres und der endlose Horizont lösen bei Gardi Hutter Fernweh aus – so wie einst im Rheintal, als sie noch ein kleines Mädchen und in Altstätten SG daheim war. «Ich lag damals oft in einer Wiese, schaute auf die Berge, träumte – und fragte mich, was wohl hinter den Bergen ist.» Spätestens in der Schule wusste sie, dass da irgendwann das Meer kommt, selbst gesehen hat sie es erst viel später.