«Darling, möchtest du in die Schweiz ziehen?» Mit dieser Frage konfrontiert der neue US-Botschafter Scott C. Miller seinen Mann Tim Gill vor ein paar Monaten in ihrer Heimat Colorado. Die Regierung von Präsident Joe Biden bietet dem Banker und LGBTQ+-Aktivisten den Posten als Ambassador in Bern an. «Das ist eine Familienangelegenheit», lässt Miller die Verantwortlichen wissen. «Das muss ich erst mit meinem Mann besprechen.»