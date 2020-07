Gartenzauber statt Festivalbühne

Er geniesse es, endlich mal richtig Zeit zum Gärtnern zu haben, so Dabu. «Dabei hätte ich nie gedacht, dass das tatsächlich mal ein so grosses Hobby werden könnte.» Denn eigentlich wäre er mit seiner Band den gesamten Sommer über an Festivals unterwegs. «Auftritte an Open-Airs sind das Sahnehäubchen meiner Arbeit für mich. Ich liebe es, an ihnen aufzutreten!» Umso grösser sei die Enttäuschung gewesen, als klar wurde, dass diesen Sommer nirgends Tausende von Fans Hits wie «Angelina» mitsingen würden.