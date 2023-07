Ein paar Tage haben Sven und sein Freund in LA verbracht und die Stadt sehr genossen. Was bis jetzt das Highlight war, will der Stylist und Coiffeur Alf Heller, der ein gemeinsamer Freund des Paares ist, auf Instagram wissen. Graber antwortet: «Es ist alles supernice. Aber lustigerweise hat uns dieses Mal San Francisco besonders gut gefallen. LA ist ja sowieso immer cool, wenn man weiss, wohin man soll. Nun freuen wir uns auf Las Vegas, auch wenn es da mit 47 Grad gerade enorm heiss ist.»