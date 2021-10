Sie waren knapp zehn Jahre am Unispital Zürich tätig. Gab es Tage, an denen Sie vor lauter Stress nicht zur Toilette gehen konnten?

Natürlich, vor allem die Spät- und Nachtdienste waren wegen der dünnen Personaldecke intensiv. Manchmal war ich mit einer Hilfskraft allein für 18 Patienten zuständig. Aber mir war von Anfang an klar: Pflege ist ein harter Job, körperlich und emotional. Doch die Belastung hat in den letzten Jahren ein Mass angenommen, das nicht mehr tragbar ist. Heute ist es normal, dass Pflegende von Zimmer zu Zimmer hetzen, Überstunden leisten und nachts aufschrecken, weil ihnen in den Sinn kommt, dass sie etwas vergessen haben.