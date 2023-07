Mit seinem geheimen Antrag hat er auch mit der Tradition gebrochen. «Mir war von Anfang an klar, dass ich ihren Vater nicht um Erlaubnis fragen werde», sagt Joel. «Das ist für mich wirklich veraltet. Claudia ist eine erwachsene Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft.» Trotzdem, als er seinen Schwiegervater in spe zum ersten Mal nach der Verlobung wieder sah, rutsche ihm direkt ein «Hätte ich dich doch fragen sollen?» heraus. Doch Claudias Papa hatte damit erwartungsgemäss kein Problem. «Ich hatte schon immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Schwiegervater, ich war mir also ziemlich sicher, dass er nicht durchdrehen würde», lacht Grolimund.