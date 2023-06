Barbara Kubli rockt für Gotthard, Rod Stewart und Robbie Williams

Ein kurzer Durchhänger

Obwohl ihre Eltern anfangs kritisch reagieren und auf einen «anständigen Beruf» pochen, wird sie von ihnen voll und ganz unterstützt; sie ermöglichen ihrer Tochter das Studium am Konservatorium in Luzern. Die damalige Warnung ihres Vaters «Kunst und Kultur sind ein unsicheres Business» fährt ihr vor drei Jahren zu Beginn der Pandemie ein. Sie unterrichtet in dieser Zeit zwar weiterhin Geigenschüler, «die Bühnenauftritte aber fehlten mir doch sehr». Einzig in der Pubertät erleidet Barbaras Geigenleidenschaft kurzzeitig einen Hänger, sie legt eine «Übeträgheit» an den Tag. Als die Eltern Barbara provozierend fragen: «Du willst Musik studieren?», ist der Ehrgeiz ihrer Tochter aber schnell wieder geweckt.