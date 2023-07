«Gemeinsame Kinder sind ein Thema»

«Wir reden über alles und auch über das. Eliane ist noch nicht so alt, darum ist es ein sehr aktuelles Thema», so Rufer. Gemeinsame Kinder seien darum «sicher ein Thema. Was aber effektiv dabei rauskommt, wird sich zeigen...». Ruefer betont, dass dies etwas sei, das das Paar für sich behalten wolle. «Wir versuchen, so privat wie möglich zu bleiben.»