Gender-Reveal bei Alexandra Maurer

«Yep, it's a girl!»

«Danke an meine Familie und Freunde, die mich/uns die letzten vier Jahre ermutigt haben, nicht aufzugeben, mit dem 2. Babywunsch und uns unterstützt haben.. every step of the way…», schreibt Maurer gerührt auf Instagram und ergänzt, dass Amélie die beste grosse Schwester sein werde und «bald ne kleine Sis'» bekomme, denn «Yep, it's a girl!».