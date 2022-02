Villiger ist kein Freund von Verboten. Nicht zuletzt, weil er seit über einem halben Jahrhundert in einer Branche arbeitet, die unter Dauerbeschuss steht – wie gerade aktuell wieder. Am 13. Februar sagt die Schweiz voraussichtlich Ja zu einem Werbeverbot für Tabakprodukte. Überall dort, wo Kinder und Jugendliche Tabakwerbung sehen können – etwa auf Plakaten oder in Gratiszeitungen –, soll sie untersagt werden. «Die ganzen Aktivitäten gegen den Tabak sind ein ‹Perpetuum mobile›, an das ich mich gewöhnt habe», sagt Villiger. Er wehre sich nicht gegen den Jugendschutz. Im Gegenteil: «Wenn sich Schülerinnen und Schüler am Bahnhof in Tiengen eine Zigarette anzünden, ist das bedenklich.» Aber er sei gegen ein Verbot von Tabakwerbung. «Jugendliche beginnen nicht wegen Plakaten mit Rauchen, sondern aus Gruppendruck.» Die Initiative sei «ein unverhältnismässiger Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit».