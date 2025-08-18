Géraldine Reuteler: Das Schweizer Gesicht der Fussball-EM

Für Reuteler geht es jetzt wieder nach Frankfurt, wo sie in einer Dreizimmerwohnung lebt. «Es wird mir komisch vorkommen, nach so vielen Wochen alleine zu sein. Ich werde mich wie- der daran gewöhnen müssen.» Wie lange sie noch bei Eintracht Frank- furt im Sturm spielen wird, steht in den Sternen. Ex-Nati-Captain Alex Frei lobte sie kürzlich im «Blick»-Podcast und schätzte ihren Marktwert auf 80 Millionen Franken – wenn sie ein Mann wäre. Diesen Wert erreicht in der Schweiz nur Manchester-City-Verteidiger Manuel Akanji. Mehrere grosse Klubs wie Paris Saint-Germain oder Rekordmeister Olympique Lyon liebäugeln bereits mit Reutelers Engagement. Und sie wäre bereit für eine neue Herausforderung. «Es wäre mein Traum, irgendwann in der englischen Liga zu spielen. Und einen Titel zu gewinnen. Sei es der Meistertitel, einen Cup oder eine Europameisterschaft.» Sie überlegt kurz. Und sagt dann augenzwinkernd: «Oder natürlich eine Weltmeisterschaft.» 2027 wird diese in Brasilien stattfinden. Die historische Schweizer EM ist jetzt erst mal vorbei. Doch etwas bleibt: Der Frauenfussball ist angekommen – und mit ihm ein neuer Superstar. Auch wenn Géry das selbst nie von sich sagen würde.