Bosshards aktueller Favorit ist «Everything Everywhere All at Once». Sie glaubt, dass der Oscar-Frontrunner auch gewinnen wird: «Es ist ein raffinierter Film, der unterhält und trotzdem Tiefe hat. Es könnte aber eine Überraschung mit ‹Im Westen nichts Neues› geben», meint sie. «Es wäre schon sehr cool, wenn die Deutschen den Preis für den besten Film holen. Besonders, da wir den Titel in der Schweiz mit beanspruchen könnten: Regisseur Edward Berger hat Schweizer Nationalität und wuchs in Deutschland auf.»