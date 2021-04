Die 41-jährige Bernerin ist ausgebildete Geschichts- und Sportlehrerin sowie ehemalige Spitzenleichtathletin. Im Marathon startete sie an Olympia 2012 und 2016, an der EM in Zürich 2014 lief sie in die Top Ten. Bis vor Kurzem hielt sie zudem den Schweizer Rekord im Marathon (2:26:49 in Berlin 2015). Heute arbeitet sie bei Swiss Olympic im Karrieresupport und ist Leiterin des Projekts «Frau und Spitzensport».