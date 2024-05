Seine neue Show auf Sat.1 heisst «Hype Kitchen» – doch bei manchen Rezepten versteht Food-Influencer Noah Bachofen (28) den Hype nicht. «Die neapoletanische Pizza ist in meinen Augen überbewertet», sagt er. Das bedeute nicht, dass er die Pizza an sich schlecht fände, aber es gibt in seinen Augen bessere Gerichte. Auch welche, die schon perfekt sind, so, wie sie kommen. Marmorkuchen zum Beispiel. «Bei gewissen Rezepten braucht es keinen Schischi und keinen Sternesch****», findet Bachofen.