Mit Positivität hoch hinaus

«Ich habe das Gefühl, dass genau dann, wenn ich an meiner Karriere zweifle, etwas Gutes passiert», sagt der DJ rückblickend. So auch im vergangenen Jahr, als Afrojack ihn als Mentor unter seine Fittiche und bei seinem Label Wall unter Vertrag nahm. Der niederländische DJ erkannte genau, was an Glazes Musik noch fehlte und zu verbessern war. «Ich hätte es mir bis dahin nicht einmal erträumen können, dass eine Zusammenarbeit mit ihm möglich wäre», fügt Glaze an.