Das Treffen mit dem Ehepaar Gress in der Region Strassburg lässt sich in einem Wort zusammenfassen: wow! Was für ein elegantes Ü-80-Paar. Très chic! Beide tragen Schwarz sowie grau melierte Jacken. Er: neue Brille, frisch vom Coiffeur. Sie: tadellos zurechtgemacht, in Stiefeletten mit Bleistiftabsätzen.

Styling gehört zum Hoheitsbereich von Béatrice Gress. «Schwarz macht schlank», sagt sie nonchalant, «darum musste er das heute anziehen.» So war das schon immer: Sie sorgt im Hintergrund dafür, dass sich Gilbert Gress auf seine Passion konzentrieren kann, Fussball. Er war der erste Franzose in der deutschen Bundesliga, mit Olympique Marseille zweimal französischer Meister und spielte in der Nationalmannschaft. 1976 beendete Gress seine Spielerkarriere bei Neuchâtel Xamax und wurde Trainer des Klubs. In Neuenburg erhielten die Gress’ das Bürgerrecht, und bis heute bereuen sie zuweilen, dass sie überhaupt weggezogen sind.