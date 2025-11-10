Gino Caspari ist der Jäger der verborgenen Schätze

Wurzeln im Wald

Aufgewachsen ist Caspari mit seinem jüngeren Bruder in Steffisburg bei Thun, in einem Haus direkt am Waldrand. Der Vater war Kieferorthopäde, die Mutter Biotech‑Laborantin. «Meine Mutter hatte immer schon etwas von einer Kräuterhexe. Mein Vater war Jäger», sagt Caspari. Die Natur prägte ihn – und die Schule? Er lacht. «Ich war leicht hyperaktiv. Ich hatte immer gute Noten, aber nicht wirklich Lust, etwas dafür zu tun.» Mit zwölf Jahren beginnt er mit Kampfsport. «Ich wurde damals gehänselt. Irgendwann fand ich: Jetzt reichts.» Bald trainiert er sechsmal pro Woche Kung Fu, nimmt an internationalen Wettkämpfen teil. So kommt er als Teenager zum ersten Mal nach China – und das Land lässt ihn nicht mehr so schnell los.