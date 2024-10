Das Rollstuhltennis entdeckt er in einem Camp – und weiss sofort, das ist es. «Ich habe viele Sportarten ausprobiert: Rugby, Leichtathletik, Fechten. Doch beim Tennis war mir sofort alles klar.» Dreimal pro Woche findet man ihn auf dem Platz. Dazu kommen Krafttraining und Physiotherapie. Er muss mit der linken Hand spielen, seiner ehemals schwächeren. Doch er macht rasch Fortschritte, ist seit Kurzem Mitglied des Schweizer Nationalteams und Schweizer Meister. Für die Paralympics in Paris war die Zeit zu knapp. «Das war nie das Ziel», resümiert er. «Aber in vier Jahren in Los Angeles will ich unbedingt dabei sein.»