Gjon's Tears wird Musical-Star

«Das wird eine riesige Sache. Ich freue mich, für eine Zeit wieder zurück in Frankreich zu sein und auch wieder eine Zeit in Paris zu leben», sagt der Musiker gegenüber SI online. Er verdankt seine Bekanntheit auch der französischen Version von «The Voice» und lebte nach seinem ESC-Erfolg kurzzeitig in der französischen Hauptstadt. Heute wohnt Gjon Muharremaj, wie Gjon's Tears mit bürgerlichem Namen heisst, am Genfersee.