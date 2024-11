Bevor sich die Türen der Auto Zürich für das Publikum öffnen, lädt «Blick» die VIPs der Branche zu einem Apéro im BLICK-Café ein. Auch Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz, sieht positive Trends an der Auto Zürich: «Früher waren wir mit unserem BLICK-Café noch im Untergeschoss, jetzt sind wir im sechsten Stock. Es geht also aufwärts», sagte sie mit einem Lachen in ihrer launigen Begrüssung. Die Auto Zürich findet in der Messe Zürich statt und dauert noch bis zum kommenden Sonntag, 10. November.