Globus verweigert Irina Beller eine Aussprache

Weder Beller noch ihr Anwalt werden also erfahren, was ihr vorgeworfen wird. Sie erhalten keine Einsicht in das Ablaufprotokoll. Globus äussert sich nicht zu den erhobenen Vorwürfen und hält am Hausverbot fest. Weshalb wird Irina Beller trotz vorgängigem Angebot nun ein Gespräch verweigert?