Unser Gespräch wird von einem jähen Aufjaulen unterbrochen. Der sieben Jahre alte Berner Sennenhund wirft sich auf den Boden und leckt sich winselnd die Pfote. Christoph Franz beugt sich besorgt über ihn. «Oje, bin ich dir etwa aus Versehen auf die Pfote getreten?» Scheint nicht so schlimm zu sein. Im nächsten Augenblick steht der 45-Kilo-Rüde wieder auf den Beinen und stürmt los. Auf dem weitläufigen Gelände des Roche-Schulungszentrums fühlt sich der Hund wohl. Christoph und seine Frau wohnen zwar in der Zuger Innenstadt, aber das Paar kommt ab und zu hier am See spazieren. Während des Lockdowns im Frühling hatte sich der Roche-Präsident sogar eine Weile ausserhalb der eigenen vier Wände einquartiert. Zum Schutz seiner Schwiegermutter. «Meine Frau wollte ihre alleinstehende Mutter während des Lockdowns bei sich haben. Und da ich meine externen Kontakte nicht ganz auf null reduzieren konnte, ging ich sicherheitshalber ins Exil.» Er lacht. «Meine Frau und ich haben uns dann eben hier draussen am See zum Spaziergang getroffen. Corona-gerecht. Das war schon komisch.»