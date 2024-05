So wie Musiker Gölä (55) in den Rückblick auf sein Leben einsteigt, könnte man denken, dass es zu einer bitterbösen Abrechnung mit seiner Geschichte kommen könnte. «Meine Kindheit war total scheisse, ich musste neun Jahre in der Schule abhocken und daheim immer in der Beiz aushelfen», sagt er. Doch dann gewinnt er der Zeit doch noch etwas Gutes ab: «Ich Nachhinein bin ich dankbar, denn so habe ich gelernt anzupacken!»