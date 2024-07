Premiere am 25. Juli im «Donnschtig-Jass»

Mit dem Resultat sind alle Beteiligten mehr als zufrieden. «Als ich die Kinder den ‹Schwan› das erste Mal singen hörte, hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper. Der Song bedeutet mir viel, er ist ein Teil meiner eigenen Kindheit und Jugend», sagt Nikol Camenzind. Und Produzent Georg Schlunegger (43) meint schlicht und ergriffen: «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.» Das sieht auch Gölä so. «Wir waren ein grossartiges Team. Und das nächste Projekt ist bereits in der Pipeline.»