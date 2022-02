Gold für Marco Odermatt!

Grosse Freude für Marco Odermatt. Nach zwei gescheiterten Chancen gelingt dem 24-Jährigen an den Olympischen Spielen die Wende. Nachdem der Nidwaldner in der Abfahrt Siebter geworden ist und im Super-G sogar ausschied, hat er jetzt allen Grund zur Freude: Im Riesenslalom setzte sich Odermatt gegen jegliche Konkurrenz durch und holte am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) Gold in Peking.